Орда обещает более низкие цены в "новой" сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на месте McDonald's появятся точки "У дяди Вани", сообщают российские СМИ.

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Путинский депутат также отметил, что в новой сети должны снизить цены и сохранить рабочие места.

Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там должен быть не McDonald's, а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены,
– заявил Володин.

Смотрите видео обращение Володина

ВСУ

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