Орда обіцяє нижчі ціни в "новій" мережі

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що на місці McDonald's з'являться точки "У дяді Вані", повідомляються російські ЗМІ.

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Путінський депутат також зазначив, що у "новій" мережі мають знизити ціни та зберегти робочі місця.

Ну й добре, закривайтеся, але тільки завтра там має бути не McDonald's, а "У дядька Вані". Робочі місця мають бути збережені, а ціни знижені,

– заявив Володін.

Дивіться відео звернення Володіна

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