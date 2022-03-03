Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Комитет Госдумы.

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Кроме того, профильный комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о российской армии.

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободы сроком до трех лет за призывы к введению иностранных санкций в отношении России,

– говорится в сообщении.

Добавим, что Россия отчаянно продолжает скрывать от граждан правду о войне. Теперь пропутинские представители предлагают расстреливать якобы за "дезинформацию" – чтобы не поднимать панику. Детали – читайте здесь .

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