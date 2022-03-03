Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на кометут Держдуми.

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Окрім того, профільний комітет Держдуми схвалив поправку щодо позбавлення волі до 15 років за фейки про російську армію.

Комітет Держдуми рекомендував ухвалити законопроект про кримінальну відповідальність, включаючи позбавлення волі на строк до трьох років за заклики до запровадження іноземних санкцій щодо Росії,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що Росія відчайдушно продовжує приховувати від своїх громадян правду про війну. Тепер пропутінські представники пропонують розстрілювати нібито за "дезінформацію" – щоб не підіймати паніку. Деталі – читайте тут.

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