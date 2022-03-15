Гособвинение требует 10 лет тюрьмы для политика. Все якобы из-за мошенничества и пренебрежения судом.
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С учетом отмены условного срока по делу "Ив Роше", прокуратура потребует назначить политику 13 лет колонии. Также гособвинитель требует для Навального штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Кстати, обвинение в мошенничестве появилось из-за пожертвования Фонда по борьбе с коррупцией. Российское следствие утверждает, что Навальный тратил средства "на собственные нужды".
Заметим, оппозиционер должен был провести в колонии 2 года и 8 месяцев.
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