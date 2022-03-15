Держзвинувачення вимагає 10 років в'язниці для політика. Все через нібито шахрайство та зневагу до суду.

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З урахуванням скасування умовного терміну у справі "Ів Роше", прокуратура вимагатиме призначити політику 13 років колонії. Також держобвинувач вимагає для Навального штраф у розмірі 1 мільйон 200 тисяч рублів.

До речі, звинувачення у шахрайстві з'явилося через пожертвування Фонду боротьби з корупцією. Російське слідство стверджує, що Навальний витрачав кошти "на власні потреби".

Зауважимо, опозиціонер мав провести в колонії 2 роки та 8 місяців.

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