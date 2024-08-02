В этих условиях путинский режим и россияне, которые зарабатывают на войне, всеми силами будут пытаться сделать так, чтобы боевые действия в Украине продолжались. Однако для этого необходимы деньги, а у России серьезные проблемы с этим. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал 24 Каналу два источника, откуда Кремль может взять средства.

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Об инфляции в России

Председатель российского центробанка Эльвира Набиуллина заявила об истощении последних резервов в российской экономике. По ее словам, она находится в состоянии значительного "перегрева", масштабы которого стали рекордными за последние 16 лет.

В течение года было видно, как промышленность России больше не может расти. Темпы все больше падают, потому что оборудование загружено до предела, свободных рабочих рук нет, деньги вливают под нужные товары, а больше их произвести нельзя.

Тогда появляется инфляция. Соответственно экономика будет балансировать между растущей массой денег и не растущей массой товаров путем повышения цен. Это, своей, очередью, разрушит российскую экономику еще хуже, чем любая война.

Кроме роста цен на продукты питания, в стране-агрессоре уже появляется инфляция непродовольственных товаров, а все из-за того, что они не приходят из Китая. Происходят попытки провести оплаты, но они не проходят. Кое-чего уже даже не хватает.

Сейчас инфляция еще идет по инерции бюджета этого года, но может ускориться, поскольку есть большая загадка относительно того, что будет с бюджетом в 2025 году,

– отметил Липсиц.

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Благодаря чему Россия будет пытаться продолжать финансировать войну

Доктор экономических наук рассказал, что в России появилась группа людей, которая обогащается на войне. Они получают материальную выгоду, их называют "бенефициарами войны". Это радость не только для Владимира Путина, но и большого количества россиян.

По разным оценкам, таких людей от 15 до 30 миллионов. Поэтому они будут стремиться, чтобы боевые действия на территории Украины происходили всегда. Если кто-то победит, "бенефициары войны" будут искать какие-то новые очаги напряжения, чтобы поддерживать военную истерию в России.

Поэтому россияне будут пытаться сделать так, чтобы все больше средств вливалось в войну. Но для этого нужно, чтобы были деньги. А они очень быстро не появляются, или же если так происходит, то они моментально превращаются в инфляцию, потому что являются "пустыми".

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Для того чтобы продолжать финансировать преступные действия в Украине, России придется выбирать:

или максимально ускорить дополнительную эмиссию денег, то есть выпускать большое количество ничем на обеспеченных средств, что приведет к двузначной, а возможно даже трехзначной инфляции;

или начать отбирать деньги у россиян, передав их сбережения государству, как это было в 1990 году в СССР. Россияне пытаются это все отрицать, но все к этому понемногу приближается.

"Уже создана система для перекачки сбережений населения в доходы государства, называют это "добровольное дополнительное пенсионное страхование". Когда людям предлагают забрать средства из банков и поместить их в негосударственные пенсионные фонды, чтобы через 15 лет получить прибавку к пенсии. В то же время пенсионный фонд на эти деньги сразу приобретет облигации федерального займа минфина, а тот, в свою очередь, будет финансировать военные расходы. НПФ потом скажет, мол, "ничем помочь не могу, минфин не возвращает деньги". Обанкротится, а вы будете кричать "где наши деньги", – констатировал Игорь Липсиц.