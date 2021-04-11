Представители аппарата по обороне при посольстве США 8 апреля приехали на Донбасс. Во главе делегация была военный атташе Бриттани Стюарт.

На форме полковника красовался шеврон "Украина или смерть", из-за которого у России произошла настоящая истерика.

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В России истерика

Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова буквально взорвалась маразматическими заявлениями о "нацизме".

Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 года нацисты и их пособники были в массовом порядке завербованы ЦРУ. Теперь пришли в Украину за новым подкреплением,

– истерила она в фейсбуке.



Шеврон "Украина или смерть" на форме Бриттани Стюарт / Фото пресс-центра ООС

Что известно о визите американцев на Донбасс

Военные Соединенных Штатов 8 апреля посетили украинских воинов на передовой и возложили цветы к памятникам погибшим.

Кстати, делегация еще раз акцентировала внимание на присутствии российско-оккупационных войск на Донбассе.

Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнула Бриттани Стюарт.



Военные США приехали на Донбасс / Фото пресс-центра ООС