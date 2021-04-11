Украина или смерть: у России истерика из-за шеврона военного атташе посольства США
Представители аппарата по обороне при посольстве США 8 апреля приехали на Донбасс. Во главе делегация была военный атташе Бриттани Стюарт.
Источник:24 канал
На форме полковника красовался шеврон "Украина или смерть", из-за которого у России произошла настоящая истерика.
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В России истерика
Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова буквально взорвалась маразматическими заявлениями о "нацизме".
Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 года нацисты и их пособники были в массовом порядке завербованы ЦРУ. Теперь пришли в Украину за новым подкреплением,
– истерила она в фейсбуке.
Шеврон "Украина или смерть" на форме Бриттани Стюарт / Фото пресс-центра ООС
Что известно о визите американцев на Донбасс
Военные Соединенных Штатов 8 апреля посетили украинских воинов на передовой и возложили цветы к памятникам погибшим.
Кстати, делегация еще раз акцентировала внимание на присутствии российско-оккупационных войск на Донбассе.
Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины,
– подчеркнула Бриттани Стюарт.
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