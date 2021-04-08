Возложили цветы к памятникам героям: делегация США посетила украинских военных на фронте
Представители Аппарата по обороне при посольстве США приехали на Донбасс. Они посетили украинских военных на передовой и возложили цветы к памятникам погибшим.
Источник:ООС
Визит состоялся во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Ей рассказали о ситуации на фронте.
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Как происходил визит
Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками. Кстати, делегация еще раз акцентировала на присутствии российско-оккупационных войск в Донбассе.
Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины,
– отметила Стюарт.
Американцы также посетили мемориальные комплексы павшим воинам, положив к ним цветы.
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