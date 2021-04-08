Представители Аппарата по обороне при посольстве США приехали на Донбасс. Они посетили украинских военных на передовой и возложили цветы к памятникам погибшим.

Визит состоялся во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Ей рассказали о ситуации на фронте.

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Как происходил визит

Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками. Кстати, делегация еще раз акцентировала на присутствии российско-оккупационных войск в Донбассе.

Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины,

– отметила Стюарт.

Американцы также посетили мемориальные комплексы павшим воинам, положив к ним цветы.

Обратите внимание! Когда Россия начала свозить военную технику к нашей границе, США привели свою армию в Европе в максимальный уровень боеготовности. Министр обороны Ллойд Остин отметил, что Штаты не оставят Украину наедине, если Россия начнет наступление.



К слову, в Белом Доме заявили, что Россия стянула к границе больше всего войск с 2014 года.