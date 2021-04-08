Поклали квіти до пам'ятників героям: делегація США відвідала українських військових на фронті
Представники Апарату з оборони при посольстві США приїхали на Донбас. Вони відвідали українських військових на передовій та поклали квіти до пам'ятників загиблим.
Джерело:ООС
Візит відбувся на чолі з аташе з питань армії та оборони полковницею Бріттані Стюарт. Їй розповіли про ситуацію на фронті.
Читайте також США можуть направити військові кораблі в Чорне море через Росію, – CNN
Як відбувався візит
Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України та поспілкувались з українськими захисниками. До речі, делегація ще раз акцентувала на присутності російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України та всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України,
– наголосила Стюарт.
Американці також відвідали меморіальні комплекси полеглим воїнам, поклавши до них квіти.
Поділитися новиною