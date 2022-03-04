Сделала это сама компания или кто-нибудь другой, неизвестно. Эти изменения заметили российские пропагандисты.

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В "Роскомнадзоре" уже произошла истерика:

говорят о некоем "явном неуважении к обществу, государству и госорганам России";

требуют от Apple вернуть ведомству его официальное название на картографическом сервисе Apple Maps;

пытаются угрожать штрафами.

В настоящее время на территории государства-террориста наименование: "Минобороны РФ". Однако в цивилизованных странах ведомство называется "Министерство Фашизма Российской Федерации".

Стоит отметить, что весь цивилизованный мир един во мнении, что Россия – это страна-агрессор, а Путин – это террорист, отдавший приказ атаковать ракетами и бомбами мирные украинские города и их жителей.