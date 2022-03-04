Зробила це сама компанія чи хтось інший, невідомо. Ці зміни зауважили російські пропагандисти.

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У "Роскомнадзорі" вже сталася істерика:

говорять про якусь "явну неповагу до суспільства, держави та держорганів Росії";

вимагають від Apple повернути відомству його офіційну назву на картографічному сервісі Apple Maps;

намагаються погрожувати штрафами.

Наразі на території держави-терориста найменування: "Міноборони РФ". Однак у цивілізованих країнах відомство має назву "Міністерство Фашизму Російської Федерації".

Варто зазначити, що весь цивілізований світ єдиний у думці, що Росія – це країна-агресор, а Путін – це терорист, який віддав наказ атакувати ракетами та бомбами мирні українські міста та їхніх жителів.

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