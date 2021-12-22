Такое решение принял немецкий медиарегулятор MABB. Европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9 обязали снять RT DE с вещания.

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В Кремле истерика

Москва уже отреагировала на прекращение вещания канала. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что за этой ситуацией, мол, стоят немецкие власти. Он обвинил Германию в формировании негативного образа канала. Лавров назвал случай вопиющим.

По его словам, России удалось зарегистрировать RT DE в Европе через своих партнеров в Сербии, однако это им все равно не помогло.

У нас часто возникал соблазн ответить зеркально, но до недавнего времени у нас преобладала убежденность, что мы не хотим идти таким же путем удушения прессы и удушение СМИ,

– сказал чиновник.

Правда, теперь Лавров не исключает, что придется отвечать.

Что известно о блокировке RT DE