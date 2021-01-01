В российском городе Сочи из-за новогоднего фейерверка ночью 1 января вспыхнул пожар. Огонь возник на горе Пикет возле села, в пригороде курорта.

Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Видео с масштабным пожаром опубликовало российское издание "Подъём".

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По данным МЧС, в новогоднюю ночь возле села Верхний Юрт в Хостинском районе загорелась лесная подстилка. Очевидцы сообщили, что в районе пожара взорвался яркий салют.

Огонь удалось преодолеть в 5:00 утра. Для борьбы с пламенем привлекли почти 40 спасателей, а также десяток единиц техники.

В Сочи загорелся лес из-за фейерверков: видео

Отметим, что в новогоднюю ночь в России произошло немало пожаров, в которых погибли люди. В частности, в Чувашии в деревянном доме заживо сгорели 6 человек, среди них трое детей.

В Самаре возгорание произошло на подшипниковом заводе. Огонь охватил более тысячи квадратных километров. Один человек погиб в результате пожара.