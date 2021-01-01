У російському місті Сочі через новорічний феєрверк вночі 1 січня спалахнула лісова пожежа. Вогонь виник на горі Пікет поблизу села, що в передмісті курорту.

Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Відео з масштабною пожежею опублікувало російське видання "Подъём".

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За даними МНС, у новорічну ніч поблизу села Верхній Юрт в Хостинському районі загорілася лісова підстилка. Очевидці повідомили, що в районі пожежі вибухнув яскравий салют.

Вогонь вдалося подолати о 5 годині ранку. Для боротьби з полум'ям залучили майже 40 рятувальників, а також десяток одиниць техніки.

У Сочі загорівся ліс через феєрверки: відео

Відзначимо, що в новорічну ніч у Росії сталося чимало пожеж, в яких загинули люди. Зокрема, у Чувашії в дерев'яному будинку живцем згоріло 6 людей, серед них троє дітей.

У Самарі займання сталося на підшипниковому заводі. Вогонь охопив понад тисячу квадратних кілометрів. Одна людина загинула внаслідок пожежі.