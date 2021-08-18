В деле также фигурирует экс-советник экс-премьера Николая Азарова. Об этом написал журналист Русской службы BBC News.
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В России судят бывшего "министра" самопровозглашенной республики
В Москве, оказывается, уже третий месяц сидит правая рука покойного Захарченко, бывший министр налогов и сборов (самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса – 24 канал) Тимофеев, знаменитый Ташкент,
– написал журналист.
Российский "Коммерсант" сообщил, что 18 августа Пресненский суд Москвы продлил Александру Тимофееву срок содержания под стражей.
Тимофеева подозревают в мошенничестве
Следствие обвиняет в мошенничестве и екс-советника экс-премьера Украины Николая Азарова, ныне бизнесмена Игоря Сосновского.
- По версии следствия, они обещали бывшему главе "Рейлтрансхолдинга" (РТХ) Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении 1,8 миллиарда рублей у компании "ВЭБ-лизинг", остановить уголовное преследование за 5 миллионов долларов. Более того, его должны были снять с международного розыска.
- Однако Шпак обратился в ФСБ, а его представитель пообещал передать Тимофееву 500 тысяч долларов в ресторане Москвы. Именно там и задержали боевика – на получении денег.
- Сам Тимофеев пытался скрыться и даже сменил место жительства и номера телефонов.
- Следствие считает, что он владеет связями в государственных и правоохранительных органах. Именно поэтому его отправили в СИЗО и продлили срок ареста до октября.
Что известно об Александре Тимофееве
- Он родился в России и был правой рукой главаря самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
- Боевик возглавил так называемое "министерство доходов и сборов так называемой "ДНР" 12 ноября 2014 года.
- Его связывают с контрабандными поставками в Россию контрафактной продукции.
- Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля фейковой республики.
- В 2018 году состояние Ташкента оценивали в 17 миллионов долларов.
- Тимофеева и Захарченко в 2018 году взорвали в кафе на оккупированных территориях Донбасса. Тогда главарь боевиков погиб, а Тимофеев бежал в Россию.