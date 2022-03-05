Проще говоря – за правду о том, что творит российская военщина в Украине. И, конечно, об ужасных потерях среди россиян в войне, которую они же и начали. Жестко наказывают в России и за любой призыв против войны.

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В Москве задержали бывшую депутатку

Как пишут росСМИ, бывшей муниципальной депутатке Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминии грозит до 30 суток ареста. Дело в том, что она осмелилась призвать людей на акцию против войны в Украине.

Напомним, в России буквально накануне Владимир Путин подписал срочно проголосованный в Думе закон о жестких наказаниях за "фейки" о том, что Россия творит в Украине.

То есть – за правду, которую, по убеждению кремлевского диктатора, россиянам знать не нужно.