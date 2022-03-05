Простіше кажучи – за правду про те, що творить російська воєнщина в Україні. І, звісно, про жахливі втрати серед росіян у війні, яку вони ж і розпочали. Жорстко карають у Росії й за будь-який заклик проти війни.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Москві затримали колишню депутатку

Як пишуть росЗМІ, колишній муніципальній депутатці Тімірязєвського району Москви Юлії Галяміній загрожує до 30 діб арешту. Річ у тім, що вона насмілилася закликати людей на акцію проти війни в Україні.

Нагадаємо, у Росії буквально у переддень Володимир Путін підписав терміново проголосований у Думі закон про жорсткі покарання за "фейки" про те, що Росія творить в Україні.

Тобто – за правду, яку, на переконання кремлівського диктатора, росіянам знати не треба.

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