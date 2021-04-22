В России ледоход на Амуре повредил набережную: впечатляющее видео
В российском городе Хабаровск ледоход снес ограждение на набережной реки Амур, глыбы попали на пешеходную зону. Лед поднялся на высоту одного метра.
Источник:24 канал
Соответствующее видео опубликовали в сообществе "Типичный Хабаровск" в заблокированной в Украине соцсети ВКонтакте, его распространили ряд российских телеграм-каналов. На кадрах видно, как металлические ограждения и бетонные конструкции ломаются под напором льда.
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В Минкультуры региона сообщили, что ледоход выломал 4 пролета и сломал 4 световые бетонные опоры. Огромные куски льда раньше подпирали ограду, однако с потеплением их вынесло на берег.
Глыбы льда попали на пешеходную зону: смотрите видео
Причиной соответствующего явления является таяние поверхности льда, который в конечном итоге трескается из-за сильного ветра и перемещается к берегу. В инциденте с ледоходом люди не пострадали.
Что известно о ледоходе на Амуре
- По информации издания "Интерфакс", в Хабаровске зафиксировали аномально теплую для апреля погоду. Река Амур почти полностью очистилась ото льда, однако с ее верховьев иногда еще продолжает идти лед.
- В то же время хабаровские гидрологи объяснили выход льда на набережную бесснежной зимой и полноводностью.
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