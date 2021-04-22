У російському місті Хабаровськ льодохід зніс огорожу на набережній річки Амур, брили потрапили на пішохідну зону. Лід піднявся на висоту одного метра.

Відповідне відео опублікували у спільноті "Типичный Хабаровск" в заблокованій в Україні соцмережі ВКонтакте, його поширили низка російських телеграм-каналів. На кадрах видно, як металеві огорожі та бетонні конструкції ламаються під натиском льоду.

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У Мінкультури регіону повідомили, що льодохід виламав 4 прольоти і зламав 4 світлові бетонні опори. Величезні шматки льоду раніше підпирали огорожу, проте з потеплінням їх винесло на берег.

Брили льоду потрапили на пішохідну зону: дивіться відео

Причиною відповідного явища є танення поверхні льоду, яка зрештою тріскається через сильний вітер і переміщується до берега. Через інцидент з льодоходом люди не постраждали.

Що відомо про льодохід на Амурі