Вероятно, Алексей Венедиктов освещал события по поводу войны и событий в РФ не совсем так, как этого хотели бы российские власти.

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По его словам, окончательное решение Совет директоров "Эха Москвы" принял 3 марта.

Моя позиция была ясна для Директоров и принимающих решение – пока я главный редактор, редакционная политика останется неизменной. Я отвечаю за это,

– объяснил Венедиктов.

Добавим, что еще 1 марта по требованию Генпрокуратуры "Роскомнадзор" заблокировал сайт радиостанции "Эхо Москвы". Это сделали за "материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках "специальной военной операции" в Украине".

По словам главного редактора Алексея Венедиктова, никакого списка подобных материалов радиостанция не получала, потому что конкретно идет речь – неизвестно. Радиостанцию сразу отключили от эфира.