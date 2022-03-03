Ймовірно, Олексій Венедиктов висвітлював події щодо війни та подій в РФ не зовсім так, як цього хотіла б російська влада.

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За його словми, остаточне рішення Рада директорів "Еха Москви" прийняла 3 березня.

Моя позиція була ясна для Директорів і тих, хто приймає рішення – поки я головний редактор, редакційна політика залишиться незмінною. Я відповідаю за це,

– пояснив Венедиктов.

Додамо, що ще 1 березня на вимогу Генпрокуратури "Роскомнагляд" заблокував сайт радіостанції "Ехо Москви". Це зробити за "матеріали із закликами до екстремістської діяльності та неправдиві відомості про дії російських військових у рамках "спеціальної військової операції" в Україні".

За словами головного редактора Олексія Венедиктова, жодного списку подібних матеріалів радіостанція не отримувала, тому про що конкретно йдеться – невідомо. Радіостанцію одразу відключили від ефіру.

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