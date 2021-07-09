Огонь приближается к населенным пунктам

Пламя угрожает населенным пунктам Запасное и Новокаолиновый в Карталинском районе. В случае эвакуации местных жителей уже подготовили автобусы.

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Проводится работа по оповещению населения. Тракторы занимаются опашкою периметра пожара. Работу по ликвидации огня осложняет сильный ветер,

– рассказали спасатели.

На месте происшествия работают 100 пожарных и 23 единицы техники. Бороться с огнем также отправили вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Эвакуировали детей

С летнего оздоровительного лагеря в Нагайбакском районе эвакуировали 120 детей. Все потому, что лагерь расположен в сосновом лесу. Детей развезли по домам.

Смотрите видео пожара в Челябинской области: