Журналист Роман Цымбалюк в качестве примера привел истории двух российских воинских частей. Речь идет о 39 отдельной мотострелковой бригаде из Южно-Сахалинска и Хабаровска.

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Отказываются воевать и пишут рапорты

Воевавшие в Украине солдаты из 39 бригады рассказали своим товарищам, что здесь происходит. Те оставались в части. Теперь они отказываются ехать воевать в Украину и пишут соответствующие рапорты об уходе со службы.

Также, по словам Цымбалюка, российские военные из Хабаровского края массово отказываются участвовать в путинской "спецоперации". Они также пишут рапорты об уходе с военной службы.

Кроме того, в некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава. Там не могут найти даже тех, кто бы заступал в наряды и ходил в караулы.

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