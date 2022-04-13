Журналіст Роман Цимбалюк як приклад навів історії двох російських військових частин. Мовиться про 39 окрему мотострілкову бригаду з міста Южно-Сахалінська та Хабаровську.

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Відмовляються воювати та пишуть рапорти

Солдати з 39 бригади, які воювали в Україні, розказали своїм товаришам, що тут відбувається. Ті ж залишались в частині. Тепер вони відмовляються їхати воювати в Україну та пишуть відповідні рапорти про звільнення зі служби.

Також, за словами Цимбалюка, російські військові з Хабаровського краю масово відмовляються брати участь у путінській "спецоперації". Вони також пишуть рапорти про звільнення з військової служби.

Крім того, в деяких військових частинах не вистачає мінімальної кількості особового складу. Там не можуть знайти навіть тих, хто б заступав у наряди та ходив у караули.

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