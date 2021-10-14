По словам Путина, это произойдет, если Муратов "будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом". В то же время, по словам президента страны-агрессора, если журналист не будет нарушать российский закон, его не объявят "иноагентом".
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А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или по каким-то другим соображениям,
– подчеркнул Путин.
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии
- В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов.
- Их отметили за защиту свободы выражения взглядов.
- Ресса – филиппино-американская журналистка.
- В 2021 году в списке претендентов на Нобелевскую премию мира были Алексей Навальный, Светлана Тихановская, Грета Тунберг, Джо Байден, Ангела Меркель и Билл Гейтс, а также ВОЗ.
- Муратов заявил, что "я видел звонок из Норвегии, но я считал это нежелательным звонком".