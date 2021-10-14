За словами Путіна, це станеться, якщо Муратов "прикриватиметься Нобелівською премією, як щитом". Водночас за словами президента країни-агресорки, якщо журналіст не порушуватиме російський закон, його не оголосять "іноагентом".

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А якщо він прикриватиметься Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу або з якихось інших міркувань,

– наголосив Путін.

Муратов став лауреатом Нобелівської премії