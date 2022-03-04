После вторжения России на территорию Украины наши международные партнеры и организации наложили ряд санкций и ограничений на страну-агрессора. Однако с несколькими "запретами" Россия справляется и сама.

К теме: Теперь как КНДР: Facebook в России официально заблокировали

Данные сервиса Globalcheck свидетельствуют о том, что видеохостинг YouTube в России заблокирован. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.

Однако официальный телеграмм-канал GlobalCheck сообщает, что сервис снова находится под DDoS, и график может отображать неправильные данные. Прессслужба не подтверждает блокировку YouTube в России, информацию о которой стали распространять некоторые каналы. Они просят воздержаться от выводов на основе этой информации.

Ранее сообщалось, что на территории России кроме Facebook заблокировали еще и Twitter. Власти РФ все больше хотят контролировать свободу слова и информационное поле своих граждан.

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