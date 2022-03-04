Після вторгнення Росії на територію України, наші міжнародні партнери та організацію наклали ряд санкцій та обмежень на країну-агресорку. Проте з декількома "заборонами" Росія справляється й сама.

До теми: Тепер, як КНДР: Facebook у Росії офіційно заблокували

Дані сервісу GlobalCheck свідчать про те, що відеохостинг YouTube в Росії заблокований. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.

Проте офіційний телеграм-канал GlobalCheck повідомляє, що сервіс знову знаходиться під DDoS і графік може відображати неправильні дані. Пресслужба не підтверджує блокування YouTube в Росії, інформацію про яке стали розповсюджувати деякі канали. Вони просять утриматись від висновків на основі цієї інформації.

Раніше повідомлялось, що на території Росії, окрім Facebook, заблокували ще й Twitter. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян.

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