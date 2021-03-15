В Москве 14 марта посреди улицы нашли погибшую 14-летнюю девочку. На ее теле обнаружили следы от нападения и укусов собак.

Что случилось с девочкой

Инцидент произошел на улице Барклая. Тело ребенка нашли под окнами жилого дома.

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По предварительным данным, девушка пришла домой к своему 15-летнему знакомому. Подростки находились ночью в квартире без присмотра взрослых.

Также известно, что в квартире были 2 собаки бойцовской породы "американский стаффордширский терьер". На теле девочки обнаружили телесные повреждения, характерные при нападении сверху и укусах собак.

Во время проверки установят обстоятельства произошедшего. Дана оценка соблюдения требований федерального законодательства в отношении несовершеннолетних, а также действиям родителей относительно выполнения ими своих обязанностей по воспитанию детей,

– заявили в прокуратуре.

Там добавили: "По результатам проверки, при наличии оснований, рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".

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