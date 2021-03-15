В России нашли тело девочки со следами укусов собак
В Москве 14 марта посреди улицы нашли погибшую 14-летнюю девочку. На ее теле обнаружили следы от нападения и укусов собак.
Источник:Прокуратура Москвы
Что случилось с девочкой
Инцидент произошел на улице Барклая. Тело ребенка нашли под окнами жилого дома.
Читайте также На Житомирщине женщина убила своих новорожденных двойняшек
По предварительным данным, девушка пришла домой к своему 15-летнему знакомому. Подростки находились ночью в квартире без присмотра взрослых.
Также известно, что в квартире были 2 собаки бойцовской породы "американский стаффордширский терьер". На теле девочки обнаружили телесные повреждения, характерные при нападении сверху и укусах собак.
Во время проверки установят обстоятельства произошедшего. Дана оценка соблюдения требований федерального законодательства в отношении несовершеннолетних, а также действиям родителей относительно выполнения ими своих обязанностей по воспитанию детей,
– заявили в прокуратуре.
Там добавили: "По результатам проверки, при наличии оснований, рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".
Последние трагедии с несовершеннолетними в России
- 8 марта пьяный полицейский до смерти избил своего малолетнего сына. Происшествие случилось у них дома. Правоохранителя задержали.
- В ночь на 7 марта в Новосибирске 19-летний парень ножом убил свою 17-летнюю девушку. Дальше украл у нее деньги и поехал к знакомой в другой город.
Поделиться новостью