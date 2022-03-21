Такую информацию сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на 2 ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.

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По словам ритейлеров, сегодня участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона. Из-за нехватки сырья есть также сложности с закупкой пленок.

Ранее сообщалось, что несколько крупных производителей упаковок, включая Elopak и Stora Enso, остановили производство в России из-за полномасштабного военного вторжения страны-агрессора на Украину.

Один из крупных производителей, работающих с торговыми сетями отметил, что в таких условиях компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков, вплоть до бидонов.

Представитель "Вкусвилла" подтвердил, что компания ожидает трудности с поставкой упаковки из тетрапака и пюрпака и уже начала тестировать отечественные аналоги.

Обратите внимание, недостаток упаковочных материалов уже привел к росту цен в России: транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка – на 100%, картонные пачки для соли – на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка – на 89%.

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