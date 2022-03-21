Таку інформацію повідомляє російське видання "Ведомости" з посиланням на 2 ритейлерів та представника великого виробника продуктів харчування.

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За словами ритейлерів, сьогодні учасники ринку фіксують дефіцит тетрапаку (упаковка, що складається з кількох шарів картону, поліетилену та фольги) та картону. Через брак сировини є також складнощі із закупівлею плівок.

Раніше повідомлялось, що кілька великих виробників упаковок, включаючи Elopak та Stora Enso, зупинили виробництво в Росії через повномасштабне воєнне вторгнення країни-агресорки на Україну.

Один із великих виробників, що працюють з торговими мережами зауважив, що в таких умовах компанії розглядають альтернативні варіанти тари для молока та соків, аж до бідонів.

Представник "ВкусВілла" підтвердив, що компанія очікує на труднощі з постачанням упаковки з тетрапаку та пюрпаку і вже почала тестувати вітчизняні аналоги.

Зверніть увагу, нестача пакувальних матеріалів вже призвела до зростання цін в Росії: транспортний гофрокороб з лютого подорожчав на 30%, поліпропіленова плівка – на 100%, картонні пачки для солі – на 122%, фасувальна поліетиленова плівка – на 89%.

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