Как сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя", контракт действует до конца 2024 года.

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Новак подчеркнул, что о новом соглашении между Украиной и Россией сейчас говорить рано.

У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 года до выполнения этого контракта,

– сказал он журналистам.

О каком контракте идет речь

В декабря 2019 года Украина и Россия подписали пятилетний транзитный контракт. Россия обязалась прокачать через территорию Украины 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период с 2021 до 2024 года.

Стороны контракта планировали рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа в аналогичных условиях на 2025 – 2034 годы.

Обратите внимание! Ранее российский "Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года в рамках новых договоренностей.