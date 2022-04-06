В то же время в Украину продолжают поставлять вооружение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
К теме Ракеты, которые летели на Львовщину из Беларуси успешно уничтожили ВСУ
Как он напомнил, что еще на 2-й день войны Путин говорил, что украинское ПВО подавили и в Украине нет авиации, нет вертолетов. Он тогда ошибался.
А сейчас то, что мы каждый день сбиваем по несколько ракет, говорит о том, что России никак не удается дожать наше ПВО.
– подчеркнул Денисенко.
И добавил, что надеется, россиянам не удастся этого сделать. В Украину партнеры продолжают снабжать оружием, чтобы мы могли защититься.
Денисенко об увеличении оружия для Украины: смотрите видео