Водночас в Україу продовжують постачати озброєння. На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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Як він нагадав, що ще на 2 день війни Путін казав, що українське ППО подавили і в Україні немає авіації, немає вертольотів. Він тоді помилявся.
А зараз те, що ми кожного дня збиваємо по кілька ракет говорить про те, що Росії ніяк не вдається дотиснути наше ППО,
– наголосив Денисенко.
І додав, що сподівається, росіянам не вдасться цього зробити. В Україну партнери продовжують постачати зброю, щоб ми могли захиститись.
Денисенко про збільшення зброї для України: дивіться відео