Мужчин доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. Из-за угрозы возгорания из региона эвакуируют людей.

Ранее В России вспыхнули масштабные лесные пожары: огонь охватил десятки тысяч гектаров

В России продолжаются масштабные лесные пожары

Из-за сокрушительных пожаров в лесах Тюменской области действует режим чрезвычайного положения, который ввели 11 мая. По данным Министерства природы России, в области зафиксировали 20 очагов возгорания на общей площади 22 тысячи 310 гектаров.

17 мая в регионе из-за пожара эвакуировали более 1 300 человек. Местные власти приняли решение переместить жителей трех сел и садового некоммерческого общества, а также отдыхающих из санаториев.

Кроме этого, эвакуировали пациентов:

центра медицинской и социальной реабилитации;

психоневрологического дома-интерната;

психиатрической больницы.

Местные власти сообщили, что таких масштабных пожаров в области не было 10 лет. К тушению привлекли 397 человек, 57 единиц техники и авиацию.

Масштабные лесные пожары в России / Фото ТАСС