В России происходит ряд лесных пожаров по всей стране. Почти 90% всего огня охватило Тюменскую область.

В лесах региона ввели режим чрезвычайного положения. Город охватил несколько слоев смога, а в воздухе чувствуется запах дыма.

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ЧС ввели из-за сильных лесных пожаров на всей территории Тюменской области и в регионах Омской области. Потушить огонь активно пытаются Министерство чрезвычайных ситуаций и Минобороны, но исправить ситуацию пока не удается.

Кстати! В регионе – жаркая погода. Температура поднимается до 25 градусов тепла. Над местностью давно не было дождей. Также распространению огня способствует сильный ветер.

Накануне в Тюмень прибыли сразу 2 группы, чтобы помочь пожарным. Сейчас к тушению привлекли около 200 парашютистов-десантников, 559 единиц техники и 3 воздушных судна. Также 36 единиц авиационной техники контролируют ситуацию.

Причина пожара

По словам местных жителей, горит сухой камыш вдоль местных водоемов. Скорее всего, возгорание произошло из-за действий рыбаков. Очаги огня расположены прежде всего вдоль рек или дорог.

Отметим! В целом в России за 13 мая вспыхнуло 53 лесных пожаров на 54 тысячах гектарах.

Количество лесных пожаров в Тюменской области возросло за сутки. Несмотря на 35 пожаров, которые потушили, общее количество увеличилось на 16. Площадь, которую охватил огонь – 2000 гектаров.

В России вспыхнули масштабные лесные пожары / Фото 72RU