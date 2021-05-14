В России вспыхнули масштабные лесные пожары: огонь охватил десятки тысяч гектаров
В России происходит ряд лесных пожаров по всей стране. Почти 90% всего огня охватило Тюменскую область.
Источник:24 канал
В лесах региона ввели режим чрезвычайного положения. Город охватил несколько слоев смога, а в воздухе чувствуется запах дыма.
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ЧС ввели из-за сильных лесных пожаров на всей территории Тюменской области и в регионах Омской области. Потушить огонь активно пытаются Министерство чрезвычайных ситуаций и Минобороны, но исправить ситуацию пока не удается.
Накануне в Тюмень прибыли сразу 2 группы, чтобы помочь пожарным. Сейчас к тушению привлекли около 200 парашютистов-десантников, 559 единиц техники и 3 воздушных судна. Также 36 единиц авиационной техники контролируют ситуацию.
Причина пожара
По словам местных жителей, горит сухой камыш вдоль местных водоемов. Скорее всего, возгорание произошло из-за действий рыбаков. Очаги огня расположены прежде всего вдоль рек или дорог.
Количество лесных пожаров в Тюменской области возросло за сутки. Несмотря на 35 пожаров, которые потушили, общее количество увеличилось на 16. Площадь, которую охватил огонь – 2000 гектаров.
В России вспыхнули масштабные лесные пожары / Фото 72RU
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