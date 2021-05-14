В Росії відбувається низка лісових пожеж по всій країні. Майже 90% всього вогню охопило Тюменську область.

В лісах регіону ввели режим надзвичайного стану. Місто охопило декілька шарів смогу, а в повітрі відчувається запах диму.

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НС запровадили через сильні лісові пожежі на всій території Тюменської області і в регіонах Омської області. Загасити вогонь активно намагаються Міністерство надзвичайних ситуацій та Міноборони, але наразі виправити ситуацію поки не вдається.

До речі! В регіоні – спекотна погода. Температура вдень підіймається до 25 градусів тепла. У місцевості давно не було дощів. Також поширенню вогню сприяє сильний вітер.

Напередодні в Тюмень прибули одразу 2 групи, щоб допомогти пожежникам. Наразі до гасіння залучили приблизно 200 парашутистів-десантників, 559 одиниць техніки і 3 повітряні судна. Також 36 одиниць авіаційної техніки контролюють ситуацію.

Яка причина пожежі

За словами місцевих жителів, горить сухий очерет вздовж місцевих водойм. Швидше за все, загоряння сталося через діяння рибалок. Осередки вогню розташовані насамперед уздовж річок чи доріг.

Відзначимо! Загалом в Росії за 13 травня відбулось 53 лісових пожеж на 54 тисячах гектарах.

Кількість лісових пожеж в Тюменській області зросла за добу. Попри 35 пожеж, які загасили, загальна кількість збільшилася на 16. Площа, яку охопив вогонь – 2 тисячі гектарів.

У Росі спалахнули масштабні лісові пожежі / Фото 72RU