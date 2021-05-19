Об этом в интервью сказал российский историк Андрей Зубов. Он заверил, что Россия осталась абсолютно одна.

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После распада Советского Союза Россию приняли в G7, а также продолжались переговоры о присоединении к НАТО.

Все это было, но прошло. Теперь у России вообще нет союзников,

– отметил Зубов.

По его словам, даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал на парад 9 мая в Россию.

Справка. На парад к Путину в гости приехал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Власть России не мечтает завоевать весь мир, – Зубов

Историк отметил, что Россия осталась одна, а все договоренности с ней подписывают только по вопросам безопасности.

"Это очень невыгодна позиция. Нынешняя власть России, в отличие от коммунистического периода, не мечтает завоевать весь мир. Сталин, Брежнев и Хрущев мечтали о мировом господстве, над ними была эта фантастическая доктрина. Все это прошло", – заверил Зубов.

Он пояснил, что Кремль хочет сохранить свою Россию для того, чтобы из нее черпать богатство, а жить с удовольствием развитых культурных западных стран.

Учить там (в развитых странах – 24 канал) детей, содержать там любовниц и жен, самым отдыхать там на пенсии,

– рассказал Зубов.

Однако, как заверил историк, эти мечты – невыполнимы. Сейчас Кремль закрыт в своей стране, которая все больше их ненавидит.

"Люди видят, что страну посадили в бедность, которой не было последние 10 лет. Уже и Крым не мил, и отдыхать там плохо, ведь полуостров стал грязным", – добавил Зубов.

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