Таково мнение в эфире 24 канала инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что России необходима эвтаназия.

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"Братские народы – это оксюморон. Народы не могут быть братскими, есть просто вопросы общих интересов. Россия – последняя империя человечества. Власть пытается как можно сильнее держать империю и объединять людей, которых на самом деле ничего не объединяет", – отметил Фурса.

Он добавил, что жителей России объединяет только пропаганда. Любой человек у власти в России будет вынужден продолжать такую ​​шовинистическую пропаганду, чтобы остаться у власти. Иначе Россия развалится.

"Пока Россия не развалится – ничего не изменится"

По словам Фурсы, каждый раз будет реинкарнация той же империи, которая будет угрожать "кузькиной матерью" и пойдет завоевывать окружающие страны.

Поэтому пока Россия не развалится – ничего не изменится. Иногда, чтобы боли не было – нужно сделать эвтаназию,

– подчеркнул Фурса.

"Пусть Россия распадется на 20 – 30 стран, пусть повоюют буряты с тувинцами, это их проблемы. Потом будут нормальные национальные государства, которые уже можно лечить отдельно", – подытожил Фурса.

Сергей Фурса о действиях России и "братских народах": смотрите видео