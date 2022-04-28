Соответствующее заявление разместили на сайте Законодательного собрания Красноярского края. Изъятие урожая необходимо захватчикам из-за западных санкций.

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Оккупанты заявили, что будут изымать избыток урожая на Херсонщине

На сайте Законодательного собрания Красноярского края опубликовали заявление о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона". Комитет по делам села и агропромышленной политики принял решение об инициировании поставок украинской сельхозпродукции.

"Поскольку в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а недостаток других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования", – говорится в заявлении российских оккупантов.

Также в заявлении говорится, что за изъятие урожая у украинских фермеров депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, после своей мифической "победы" захватчики планировали экспроприировать сельхозпродукцию и из других южных регионов Украины.

Позже в телеграме "Парламент на Енисее" сообщили, что официальный сайт Законодательного собрания якобы взломали.

Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины – фейк. Она удалена из ленты. В настоящее время сайт работает в обычном режиме,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что ужесточили меры безопасности защиты сайта от посторонних вмешательств, а информацию об взломе якобы передадут правоохранителям.



Оккупанты, вероятно, планировали изъять излишки урожая в Херсонской области / Скриншот сайта ЗЗКК

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