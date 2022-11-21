Уровнем "свободы слова" на этот раз отличилось издание "Вечерняя Казань". Утром 21 ноября журналисты опубликовали материал о жалобах бойцов батальона "Алга".

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1 туалетная бумага и носки: какая гуманитарка пришла россиянам

Статья вышла под заголовком "За такое нужно расстреливать: добровольцы "Алга" жалуются, что замерзают и голодают, а помощь к ним не дошла". Материал состоял из писем 16 оккупантов, которые воюют против Украины. Те жаловались, что воюют без еды, воды, транспорта и теплой одежды.

Российские солдаты рассказали, что во время передислокации вынуждены все оружие и боекомплекты тащить на себе, никаких перевозящих автомобилей нет. Мол, даже во время Второй мировой войны у пехоты были коляски, а сейчас и этого нет.

Оккупанты отметили, что из Татарстана им отправили спальные мешки, палатки и еду, но из этого в Украину дошли только мешок с носками, 2 блока сигарет и 1 рулон туалетной бумаги. Традиционно, россияне пожаловались на отсутствие выплат и добавили, что некоторых из них даже нет в списке военнослужащих части.

Татарстанские волонтеры рассказали, что гуманитарную помощь распределяли по торговым точкам и продавали. Виноват в этом якобы командир бригады.

Уже через несколько часов статью удалили с сайта, однако она осталась в архиве Google.



Статья о жалобах оккупантов осталась в архиве / Скриншот

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В Крыму удалили статью о вагнеровце

Похожий инцидент со "свободой слова" произошел в оккупированном Крыму. 21 ноября под Симферополем нашли мертвой 16-летнюю девушку, которую до этого 3 дня разыскивали. Оккупационные СМИ написали, что последним, с кем виделась несовершеннолетняя, мог быть боевик ЧВК "Вагнера".

Через некоторое время этот материал удалили. На сайтах других СМИ в новостях о найденной мертвой девушке о вагнеровце не упоминают.

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