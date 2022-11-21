Рівнем "свободи слова" на цей раз відзначилося видання "Вечірня Казань". Зранку 21 листопада журналісти опублікували матеріал про скарги бійців батальйону "Алга".

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1 туалетний папір і шкарпетки: яка гуманітарка прийшла росіянам

Стаття вийшла під заголовком "За таке потрібно розстрілювати: добровольці "Алга" скаржаться, що замерзають та голодують, а гумдопомога до них не дійшла". Матеріал складався з листів 16 окупантів, які воюють проти України. Ті бідкалися, що воюють без їжі, води, транспорту й теплого одягу.

Російські солдати розповіли, що під час передислокації змушені всю зброю та боєкомплекти тягнути на собі, ніяких автомобілів, які б їх перевезли, немає. Мовляв, навіть під час Другої світової війни у піхоти були візки, а зараз й того немає.

Окупанти зазначили, що з Татарстану їм відправили спальні мішки, намети та їжу, але з цього в Україну дійшли лише мішок зі шкарпетками, 2 блоки сигарет і 1 рулон туалетного паперу. Традиційно росіяни побідкалися на відсутність виплат й додали, що декого з них навіть нема у списку військовослужбовців частини.

Татарстанські волонтери розповіли, що гуманітарну допомогу розподіляли по торгових точках і продавали. Винен у цьому буцімто командир бригади.

Вже за кілька годин статтю видалили з сайту, однак вона залишилася в архіві Google.



Стаття про скарги окупантів залишилася в архіві / Скриншот

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У Криму видалили статтю про вагнерівця

Схожий інцидент зі "свободою слова" трапився в окупованому Криму. 21 листопада під Сімферополем знайшли мертвою 16-річну дівчину, яку до того 3 дні розшукували. Окупаційні ЗМІ написали, що останнім, з ким бачилася неповнолітня, міг бути бойовик ПВК "Вагнера".

За якийсь час цей матеріал видалили. На сайтах інших ЗМІ в новинах про знайдену мертву дівчину про вагнерівця не згадують.

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