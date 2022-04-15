Такой информацией поделились в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Кризис возник на "Уралвагонзаводе".

Тем временем Россия резко сократила добычу нефти из-за санкций, – Reuters

На "Уралвагонзаводе" производят бронетехнику

На этом предприятии в Нижнем Тагиле производится бронетехника, в частности, танк "Т-72". В настоящее время завод столкнулся с многочисленными проблемами:

увеличение процентных ставок по кредитам,

отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов,

повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь).

Хотя российское руководство любит рекламировать импортозамещение, однако оно не позволяет продолжить выпуск высокотехнологичного оружия. Ведь без некоторых импортных материалов не обойтись.

Завод требует 100% предоплаты

Завод вынужден выживать, требуя 100% предоплату даже на государственные заказы. Остановилось производство танков "Т-90" и "Т-14".

Обратите внимание! Основным направлением работы завода пока определили ремонт техники, которую повредили во время военных действий в Украине.

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