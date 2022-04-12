Наложенные на Россию за нападение на Украину санкции наносят удары российской экономике. Действие ограничений ощутила на себе и нефтедобывающая отрасль, являющаяся флагманом доходов оккупантов.

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Сокращение добычи

Как сообщают источники, Россия начала добывать менее 10 миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с июля 2020 года. За месяц добыча сократилась на миллион баррелей.

Главные причины – санкции США. Эмбарго Соединенных Штатов на импорт нефти из России ударили по объемам заказов, тогда как ограничения против российских финучреждений усложнили обработку платежей за нефть.

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