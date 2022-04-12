Накладені на Росію за напад на Україну санкції завдають ударів російській економіці. Дію обмежень відчула на собі і нафтовидобувна галузь, яка є флагманом доходів окупантів.

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Скорочення видобутку

Як повідомляють джерела, Росія почала видобувати менше 10 мільйонів барелів на добу. Це найнижчий показник з липня 2020 року. За місяць видобуток скоротився на мільйон барелів.

Головні причини – санкції США. Ембарго Сполучених Штатів на імпорт нафти з Росії вдарили по об'ємах замовлень, тоді як обмеження проти російських фінустанов ускладнили обробку платежів за нафту.

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