Дворец Путина, о котором рассказал в нашумевшем расследовании Навальный, станет прекрасным пансионатом для ветеранов АТО. Такое мнение высказал журналист из России Александр Невзоров.

Дворец российского президента Владимира Путина в Геленджике за 1,3 миллиарда долларов после смены власти в России стоит отдать под пансионат для ветеранов АТО и пострадавших от силовиков Лукашенко белорусов. Об этом известный публицист и бывший депутат Думы Александр Невзоров говорил в эфире радио "Эхо Москвы".

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Дворец Путина – для пострадавших от тиранов

Невзоров рассказал, что посмотрел расследование Навального, но не впечатлен. Мол, это же обычное дело: "Такие дворцы – это обязательный аксессуар любой абсолютной власти, любой деспотии, любой тирании".

Когда это все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то искупить вину перед Украиной, Белорусью, мириться с Украиной – считай, что для ветеранов АТО это будет замечательный пансионат,

– сказал Невзоров.

Речь идет о роскошном дворце в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального показал в громком расследовании. А принадлежит этот дворец, по данным расследователей, Владимиру Путину.

Также Невзоров вспомнил о Лукашенко, которого "поймали за усы" с желанием калечить протестующих. Так что дворец Путина подойдет и для пострадавших от режима самопровозглашенного президента Беларуси, "взращенного Россией".

К слову, опубликованное 19 января Навальным расследование о Путине лишь за 3 суток уже посмотрели более 50 миллионов человек.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров – оппозиционный к власти в России журналист и публицист. После нападения России на Украину Невзоров попросил больше не называть его россиянином.