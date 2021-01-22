Палац Путіна, про який розповів у гучному розслідуванні Навальний, стане чудовим пансіонатом для ветеранів АТО. Таку думку висловив журналіст із Росії Олександр Невзоров.

Палац російського президента Володимира Путіна в Геленджику за 1,3 мільярда доларів після зміни влади в Росії варто віддати під пансіонат для ветеранів АТО і постраждалих від силовиків Лукашенка білорусів. Про це відомий публіцист та колишній депутат Думи Олександр Невзоров говорив у ефірі радіо "Ехо Москви".

Детально Потаємна мрія тирана: головне з розслідування Навального про палац Путіна

Палац Путіна – для постраждалих від тиранів

Невзоров розповів, що подивився розслідування Навального, але не вражений. Мовляв, це ж звична річ: "Такі палаци – це обов'язковий аксесуар будь-якої абсолютної влади, будь-якої деспотії, будь-якої тиранії".

Коли це все закінчиться, а воно закінчиться, і треба буде якось спокутувати провину перед Україною, Білоруссю, миритися з Україною – вважай, що для ветеранів АТО це буде чудовий пансіонат,

– сказав Невзоров.

Мовиться про розкішний палац у Геленджику, який Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального показав у гучному розслідуванні. А належить цей палац, за даними розслідувачів, Володимиру Путіну.

Також Невзоров згадав і про Лукашенка, якого "піймали за вуса" за наміром калічити протестувальників. Тож палац Путіна підійде і для постраждалих від режиму самопроголошеного президента Білорусі, "вирощеного Росією".

До слова, опубліковане 19 січня Навальним розслідування про Путіна тільки за 3 доби вже переглянули понад 50 мільйонів людей.

Хто такий Олександр Невзоров? Олександр Невзоров – опозиційний до влади Росії журналіст та публіцист. Після нападу Росії на Україну Невзоров попросив більше не називати його росіянином.

Цікава думка Палац Путіна: як Росія з недоімператором котиться у прірву минулого