Нашелся ценитель: в России скандальный памятник Аленке продали за 2,6 миллиона рублей
Ранее в российском Нововоронеже открыли памятник основательнице города Аленке, однако через несколько дней его демонтировали из-за "странного вида". Теперь монумент, который нарекли постапокалиптическим, продали за 2,6 миллиона рублей.
Источник:Телеграм Mash
Аленка из Нововоронежа нашла своего нового хозяина на торгах.
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За Аленку соревновались на аукционе
За постапокалиптический памятник заплатили 2,6 миллиона рублей,
– говорится в сообщении.
Онлайн-аукцион за возможность забрать "железную леди" себе домой провели 15 февраля. Начальная цена монумента составляла 1 миллион рублей.
Что известно о скандальном памятнике в России
- Памятник основательнице города Аленке в Нововоронеже установили в конце декабря 2020 года. Однако долго глаза местных жителей и гостей города он "не радовал".
- Монумент раскритиковали, назвав "Аленкой постапокалипсиса".
- Через несколько дней его демонтировали и временно передали главе местного спортивного центра. Он переименовал памятник и заявил, что теперь это оберег от внезапной и насильственной смерти.
Памятник Аленке купили за кругленькую сумму / Фото "Мое Онлайн"
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