Раевский о своих предпочтениях говорит открыто. Об этом сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Мужчина набил тату с Гитлером

Да, Раевский набил на себе портрет Гитлера. Кроме того, мужчина воевал на Донбассе.

Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России – это такой антифашизм,

– написал Казанский.

Раевскому запретили въезд в Украину

Еще в 2014 году россиянину запретили въезд в Украину. Причина – разжигание межнациональной розни и публичные призывы убивать украинцев и евреев.

Служба безопасности Украины установила, что Раевский, находясь в Одессе, пытался создать диверсионно-подрывную группу из числа жителей области для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Он готовил материалы с публичными призывами ввести на территорию Одесской области российские войска из Приднестровья.

Обратите внимание! В июле на одесском пляже заметили туристку с необычными татуировками. Сзади на девушке был рисунок свастики, а на руке – лицо, похожее на Адольфа Гитлера.